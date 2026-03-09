Update Harga Emas dan Perak Hari Ini Senin 9 Maret 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk atau Antam pada Senin, 9 Maret 2026 tercatat berada di angka Rp3.004.000 untuk ukuran 1 gram.

Selain harga dasar, pembelian emas juga dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dengan tambahan pajak tersebut, harga emas 1 gram menjadi Rp3.011.510.

Emas batangan Antam tersedia dalam berbagai ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram. Harga yang ditawarkan menyesuaikan dengan berat serta jenis produk yang dipasarkan.

Berikut rincian harga emas batangan Antam per Senin, 9 Maret 2026 seperti dilansir dari laman logammulia.com.

0,5 gram: Rp1.552.000 (Rp1.555.880 setelah pajak)

1 gram: Rp3.004.000 (Rp3.011.510 setelah pajak)

2 gram: Rp5.948.000 (Rp5.962.870 setelah pajak)

3 gram: Rp8.897.000 (Rp8.919.243 setelah pajak)

5 gram: Rp14.795.000 (Rp14.831.988 setelah pajak)

10 gram: Rp29.535.000 (Rp29.608.838 setelah pajak)

25 gram: Rp73.712.000 (Rp73.896.280 setelah pajak)

50 gram: Rp147.345.000 (Rp147.713.363 setelah pajak)

100 gram: Rp294.612.000 (Rp295.348.530 setelah pajak)

250 gram: Rp736.265.000 (Rp738.105.663 setelah pajak)

500 gram: Rp1.472.320.000 (Rp1.476.000.800 setelah pajak)

1.000 gram: Rp2.944.600.000 (Rp2.951.961.500 setelah pajak)

Harga Emas Antam Gift Series

Produk emas Antam juga tersedia dalam seri hadiah atau Gift Series dengan rincian harga sebagai berikut: