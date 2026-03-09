Prakiraan Cuaca Jabodetabek dan Jawa Barat Hari Ini, Senin 9 Maret 2026

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca di wilayah Jawa Barat pada Senin, 9 Maret 2026, menunjukkan potensi hujan di sejumlah daerah, terutama pada siang hingga sore hari.

Masyarakat diimbau untuk mewaspadai kemungkinan hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang di beberapa wilayah.

Pada pagi hari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Meski demikian, terdapat potensi hujan ringan di sejumlah daerah, antara lain Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi.

Kemudian, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, serta Kabupaten Pangandaran.

Memasuki siang hingga sore hari, yakni pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, potensi hujan diprakirakan meningkat.

Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpeluang terjadi di sejumlah wilayah, seperti Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon.

Selanjutnya, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, serta Kabupaten Pangandaran.