Da'i Kondang dan Publik Figur Meriahkan Persis Ramadhan Expo 2026

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Persis Ramadhan Expo 2026 tidak hanya mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat Jawa Barat.

Beberapa Da'i kondang dan Publik Figur pun ikut memeriahkan dan menjadi pengisi acara dalam kegiatan tersebut.

Da'i kondang yang hadir di antaranya Ustaz Sudi Muttaqien, Ustaz Adam Amiruddin, KH. Harus Muslim, dan KH. Zae Nandang.

Baca Juga: Hijabfest Bandung Jadi Panggung Penguatan Ekosistem Halal Jawa Barat

Sedangkan publik figur yang menjadi pengisi acara di antaranya Arman Maulana, irfan Hakim, Yukie Pas Band, dan Pidi Baiq.

Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo.

Dalam even ini, dikolaborasikan tiga even dakwah, edufair, dan pemberdayaan ekonomi ummat.

"Expo ini menjadi salah satu bagian transformasi dakwah Persis yang tidak hanya bertablig melalui mimbar tapi juga melalui seni dan budaya juga," ucap Ketua Pelaksana Persis Ramadhan Expo 2026, Tatan Ahmad Santana, Minggu (8/3/2026).

Sementara itu presenter kondang, Irfan Hakim mengapresiasi kegiatan ini. Apalagi, ia juga merupakan bagian dari keluarga besar Persatuan Islam (Persis).