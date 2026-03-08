Polresta Cirebon Petakan Titik Rawan Macet Jelang Mudik Lebaran, Jalur Tol dan Arteri Jadi Fokus Utama

jabar.jpnn.com, CIREBON - Kepolisian Resor Kota Cirebon (Polresta Cirebon), Jawa Barat, memetakan sejumlah lokasi yang berpotensi mengalami kepadatan kendaraan di jalur arteri maupun ruas tol sebagai langkah antisipasi menghadapi arus mudik dan balik Lebaran 2026.

Kapolresta Cirebon, Imara Utama, mengatakan pemetaan tersebut merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan Operasi Ketupat Lodaya 2026 yang digelar untuk mengamankan perayaan Idulfitri.

“Fokus utama pengamanan dan pelayanan selama kegiatan Lebaran ini adalah sebagai bentuk operasi kemanusiaan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Imara.

Baca Juga: Gubernur Dedi Mulyadi Bantu Pemulangan Warga Cirebon Korban Pengantin Pesanan di Cina

Menurut dia, identifikasi titik rawan kepadatan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, seperti jalur utama yang dilalui pemudik, kawasan keramaian masyarakat, hingga lokasi yang sering menjadi titik pertemuan arus kendaraan.

Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Cirebon merupakan wilayah strategis yang menjadi jalur perlintasan pemudik menuju berbagai daerah di Pulau Jawa, termasuk ke arah Jawa Tengah.

Selain jalur arteri, kawasan pintu keluar dan masuk tol juga menjadi perhatian karena merupakan akses utama kendaraan yang melintas di wilayah tersebut.

Baca Juga: DP3AKB Jabar Telusuri Dugaan Warga Cirebon Jadi Pengantin Pesanan di China

Imara menyebutkan terdapat lima gerbang tol di Kabupaten Cirebon yang diperkirakan akan mengalami peningkatan volume kendaraan selama periode mudik dan arus balik Lebaran.

Ia juga memperkirakan dua tempat istirahat di jalan tol, yakni rest area KM 228A dan KM 229B di wilayah Cirebon, berpotensi menjadi titik kepadatan kendaraan karena kerap digunakan pemudik untuk beristirahat.