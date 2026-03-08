Harga Emas Hari Ini 8 Maret 2026: Logam Mulia 1 Gram Rp3,1 Juta, Simak Daftar Lengkapnya

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan di pasar logam mulia Indonesia pada Minggu (8/3/2026) menunjukkan pergerakan yang relatif stabil.

Berdasarkan data terbaru, harga emas dari merek Galeri24 dan UBS tersedia dalam berbagai denominasi, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Harga emas kerap menjadi perhatian masyarakat, baik sebagai instrumen investasi jangka panjang maupun sebagai lindung nilai terhadap inflasi.

Pergerakan harga emas dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi global, nilai tukar mata uang, serta permintaan pasar.

Berikut daftar harga emas terbaru berdasarkan denominasi, dikutip dari laman sahabat.pegadaian.co.id.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.621.000

1 gram: Rp3.091.000

2 gram: Rp6.107.000

5 gram: Rp15.156.000

10 gram: Rp30.231.000

25 gram: Rp75.170.000

50 gram: Rp150.221.000

100 gram: Rp300.295.000

250 gram: Rp748.892.000

500 gram: Rp1.497.784.000

1.000 gram: Rp2.995.567.000

Harga Emas UBS