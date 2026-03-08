Harga Emas Hari Ini 8 Maret 2026: Logam Mulia 1 Gram Rp3,1 Juta, Simak Daftar Lengkapnya
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan di pasar logam mulia Indonesia pada Minggu (8/3/2026) menunjukkan pergerakan yang relatif stabil.
Berdasarkan data terbaru, harga emas dari merek Galeri24 dan UBS tersedia dalam berbagai denominasi, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Harga emas kerap menjadi perhatian masyarakat, baik sebagai instrumen investasi jangka panjang maupun sebagai lindung nilai terhadap inflasi.
Baca Juga:
Pergerakan harga emas dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi global, nilai tukar mata uang, serta permintaan pasar.
Berikut daftar harga emas terbaru berdasarkan denominasi, dikutip dari laman sahabat.pegadaian.co.id.
Harga Emas Galeri24
Baca Juga:
0,5 gram: Rp1.621.000
1 gram: Rp3.091.000
2 gram: Rp6.107.000
5 gram: Rp15.156.000
10 gram: Rp30.231.000
25 gram: Rp75.170.000
50 gram: Rp150.221.000
100 gram: Rp300.295.000
250 gram: Rp748.892.000
500 gram: Rp1.497.784.000
1.000 gram: Rp2.995.567.000
Harga Emas UBS
Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, lengkap! Pencinta emas batangan dan logam mulia harap disimak sampai habis ya!
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News