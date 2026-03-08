Prakiraan Cuaca Jabodetabek 8–9 Maret 2026: Hujan Berpotensi Turun Sejak Pagi hingga Malam

jabar.jpnn.com, BOGOR - Wilayah Jabodetabek diperkirakan akan mengalami cuaca berawan hingga hujan ringan pada Minggu (8/3/2026) hingga Senin (9/3/2026) pagi.

Masyarakat juga diimbau mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang di sejumlah wilayah.

Berdasarkan prakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pada Minggu pagi pukul 07.00–13.00 WIB kondisi cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum berawan hingga hujan ringan.

Namun, terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang di sebagian wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca diperkirakan masih didominasi kondisi berawan hingga hujan ringan.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bogor.

Pada malam hari pukul 19.00–01.00 WIB, kondisi cuaca umumnya tetap berawan hingga hujan ringan.

Sementara itu, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di beberapa wilayah, seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi.