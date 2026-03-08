Prakiraan Cuaca Jabar 8 Maret 2026: Hujan Berpotensi Terjadi Seharian, Waspada Angin Kencang dan Petir!

JPNN.com

Minggu, 08 Maret 2026 – 08:00 WIB
Ilustrasi hujan deras disertai dengan petir. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca di wilayah Jawa Barat pada Minggu (8/3/2026) menunjukkan potensi hujan di sejumlah daerah sejak pagi hingga dini hari.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang.

Berdasarkan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB kondisi cuaca umumnya berawan.

Namun, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah wilayah, seperti Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Sumedang, Majalengka, Ciamis, Pangandaran, serta Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.

Selain itu, hujan sedang hingga lebat diperkirakan terjadi menjelang siang di sebagian wilayah Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Garut.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00–19.00 WIB, sebagian besar wilayah Jawa Barat berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

Sementara itu, hujan sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di beberapa daerah, di antaranya Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Banjar.

Pada malam hari pukul 19.00–01.00 WIB, kondisi cuaca diprediksi masih berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah wilayah, seperti Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung, serta Kabupaten dan Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Pangandaran.

Berikut ini prakiraan cuaca sejumlah wilayah di Jawa Barat berdasarkan penjelasan resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
