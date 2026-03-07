Seorang Ibu Ditemukan Tewas di Limo Depok, Jenazah Korban Ditaburi Bubuk Kopi

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang ibu berinisial DH ditemukan tewas di kediamannya, RT 5, RW 11, Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok.

Korban ditemukan di dalam kamar, dengan kondisi korban ditutupi tumpukan pakaian, karpet, hingga papan setrika yang ditaburi bubuk kopi.

Ketua RT setempat, Sagian Safrudin mengatakan, bahwa dirinya mendapatkan informasi dari anaknya bahwa ada penemuan kaki.

“Korban pertama kali ditemukan oleh anaknya yang datang karena katanya merapikan rumah menjelang lebaran,” ucap Sagian di lokasi kejadian, Sabtu (7/3/2026).

Sagian menyebut, korban ditemukan di dalam kamar dan tertumpuk pakaian. Menurutnya, korban tinggal di kediamannya berasama suami.

“Iya tertumpuk kain, tertumpuk pakaian, karpet, sama alas setrika,” ujarnya.

Saat ini polisi sudah memasang garis polisi di lokasi kejadian, dan jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna penyidikan lebih lanjut. (mcr19/jpnn)