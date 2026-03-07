Ratusan Warga Megamendung Bogor Ikuti Rekrutmen Massal EAL

jabar.jpnn.com, BOGOR - Eiger Adventure Land menggelar proses rekrutmen massal yang diikuti lebih dari 600 warga dari Kecamatan Megamendung dan sekitarnya, Kabupaten Bogor. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal di kawasan pengembangan ekowisata tersebut.

Rangkaian seleksi yang dilakukan meliputi psikotes dan sesi wawancara. Melalui agenda ini, Eiger Adventure Land ingin memastikan bahwa pembangunan kawasan ekowisata berjalan seiring dengan pemberdayaan masyarakat setempat.

Selain membuka peluang kerja, pengembangan kawasan tersebut juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat Megamendung, sekaligus tetap selaras dengan upaya pemulihan lahan kritis dan pelestarian kawasan hutan.

Pembukaan kegiatan rekrutmen turut dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, di antaranya Camat Megamendung Ridwan dan Kepala Desa Sukagalih Alwansyah Sudarman. Kehadiran para pemangku kepentingan lokal ini menegaskan dukungan terhadap upaya penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat sekitar.

Dalam sambutannya, Ridwan menyampaikan apresiasi ke Eiger Adventure Land atas kesempatan kerja yang diberikan kepada warga setempat.

“Kami memberikan apresiasi ke Eiger Adventure Land yang telah membuka lowongan pekerjaan serta mengutamakan penyerapan tenaga kerja dari warga di sekitar lokasi. Ini merupakan langkah positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kami,” ujar Ridwan dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Sabtu (7/3/2026).

Ia juga berpesan kepada para peserta untuk tetap bersemangat mengikuti proses seleksi.

“Ikuti proses ini dengan baik, tetap semangat, dan jangan berkecil hati apabila hasilnya belum sesuai harapan. Peluang selalu datang bagi mereka yang terus berusaha,” tuturnya.