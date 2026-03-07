JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Pembangunan Ratusan Halte BRT di Bandung Mulai Dikerjakan

Pembangunan Ratusan Halte BRT di Bandung Mulai Dikerjakan

Sabtu, 07 Maret 2026 – 15:55 WIB
Pembangunan Ratusan Halte BRT di Bandung Mulai Dikerjakan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi: Peluncuran transportasi umum Trans Metro Pasundan di Kota Bandung. Foto: Diskominfo Kota Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pembangunan Halte untuk layanan Bus Rapid Transit (BRT) di sejumlah titik Kota Bandung sudah mulai dikerjakan.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung menyebut total terdapat 232 halte yang akan dibangun sebagai bagian dari pengembangan layanan BRT di kawasan Cekungan Bandung. 

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dishub Kota Bandung Ferlian Hadi mengatakan, pembangunan halte tersebut merupakan bagian dari proyek Kementerian Perhubungan yang mencakup wilayah Cekungan Bandung. 

Baca Juga:

"Untuk halte off coridor jumlahnya ada 256 titik di wilayah Cekungan Bandung. Dari jumlah tersebut, 232 titik berada di Kota abang dan sisanya 24 titik berada di Kota Cimahi," kata Ferlian dalam keterangannya, Sabtu (7/3/2026).

Ferlian menyebut, ratusan halte tersebut tersebar di 22 kecamatan di Kota Bandung.

Selanjutnya, halte yang dibangun terbagi ke dalam tiga jenis.

Baca Juga:

Dari 232 titik halte di Kota Bandung, sebanyak 172 titik merupakan bus pole atau penanda halte berbentuk tiang, 80 titik berupa small shelter, serta 4 titik berupa big shelter.

Untuk halte berukuran besar atau big shelter, rencananya akan dibangun di empat lokasi strategis, yaitu Stasiun Hall Bandung, Jalan Merdeka, Summarecon Mall Bandung, dan Stasiun Kiaracondong.

Sebanyak 232 halte BRT di Kota Bandung tengah dalam proses pembangunan sebagai bagian darurat pengembangan layanan BRT di kawasan Cekungan Bandung.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   dishub bandung brt bandung brt bandung raya halte brt bandung raya halte brt

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU