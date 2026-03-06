Tim Maung Depok Amankan ODGJ yang Resahkan Warga di Jalan Arief Rahman Hakim

JPNN.com

Jumat, 06 Maret 2026 – 13:00 WIB
Tim Maung saat mengevakuasi ODGJ di Jalan Arif Rahman Hakim. Foto : Dokumen Tim Maung.

jabar.jpnn.com, DEPOK - Tim Maung Kota Depok mengamankan seorang orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dilaporkan meresahkan warga di Jalan Arief Rahman Hakim, Kota Depok, pada Kamis (5/3).

Ketua Tim Maung Depok, Tri Sakti Anggoro, mengatakan pihaknya menerima laporan dari masyarakat melalui Lurah Beji mengenai keberadaan seorang ODGJ yang telah meresahkan warga selama beberapa hari terakhir.

“Laporan yang kami terima menyebutkan bahwa tindakan ODGJ tersebut meresahkan, di antaranya memecahkan kaca mobil milik warga,” ujar Tri Sakti.

Petugas Langsung Mendatangi Lokasi

Menindaklanjuti laporan tersebut, Regu Prabu yang sedang melakukan patroli langsung diarahkan menuju lokasi untuk melakukan pengecekan dan penanganan.

Setelah melakukan identifikasi di lapangan, Tim Maung kemudian berkoordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk melakukan penanganan secara bersama.

“Kami menghubungi OPD terkait, dalam hal ini Satpol PP, Puskesmas, dan Dinas Sosial untuk melakukan penanganan bersama,” katanya.

Dievakuasi ke RSJ Marzuki Mahdi Bogor

Tim Maung Depok mengamankan pria ODGJ di Jalan Arif Rahman Hakim yang meresahkan warga, salah satunya dengan memecahkan kaca mobil warga
