Dinkes Depok Bagikan Tips Aman Memilih Takjil Saat Ramadan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Selama bulan Ramadan, berbagai jenis takjil untuk berbuka puasa banyak dijual oleh pedagang di sejumlah lokasi.

Aneka makanan dan minuman yang ditawarkan terlihat menarik perhatian masyarakat yang ingin membeli hidangan berbuka.

Namun, di tengah beragam pilihan tersebut, kebersihan dan keamanan makanan tetap perlu menjadi perhatian utama sebelum membeli dan mengonsumsinya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Devi Maryori, mengimbau masyarakat agar lebih teliti dalam memilih takjil guna menghindari risiko gangguan kesehatan akibat makanan yang tidak higienis.

“Lokasi penjualan yang bersih dan jauh dari sumber pencemaran sangat penting agar makanan tidak mudah terkontaminasi,” ujar Devi.

Menurutnya, masyarakat sebaiknya memperhatikan kondisi tempat berjualan sebelum membeli makanan atau minuman untuk berbuka puasa.

Perhatikan Cara Penyajian Makanan

Selain lokasi penjualan, masyarakat juga disarankan memperhatikan cara penyajian makanan oleh pedagang.