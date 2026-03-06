Harga Emas dan Perak Hari Ini 6 Maret 2026: Logam Mulia 1 Gram Rp3.031.560, Simak Daftar Lengkapnya
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Jumat (6/3/2026) tercatat berada di level Rp3.024.000 untuk ukuran 1 gram. Informasi tersebut dikutip dari laman resmi logammulia.com.
Harga emas yang tercantum merupakan harga dasar dan belum termasuk pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.
Setelah dikenakan pajak, harga emas batangan 1 gram menjadi Rp3.031.560. Selain ukuran 1 gram, emas Antam juga tersedia dalam berbagai ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Berikut daftar harga emas batangan Antam pada 6 Maret 2026:
0,5 gram: Rp1.562.000 (Rp1.565.905 setelah pajak)
1 gram: Rp3.024.000 (Rp3.031.560 setelah pajak)
2 gram: Rp5.988.000 (Rp6.002.970 setelah pajak)
3 gram: Rp8.957.000 (Rp8.979.393 setelah pajak)
