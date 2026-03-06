JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Harga Emas dan Perak Hari Ini 6 Maret 2026: Logam Mulia 1 Gram Rp3.031.560, Simak Daftar Lengkapnya

Harga Emas dan Perak Hari Ini 6 Maret 2026: Logam Mulia 1 Gram Rp3.031.560, Simak Daftar Lengkapnya

Jumat, 06 Maret 2026 – 11:00 WIB
Harga Emas dan Perak Hari Ini 6 Maret 2026: Logam Mulia 1 Gram Rp3.031.560, Simak Daftar Lengkapnya - JPNN.com Jabar
Pekerja menunjukkan emas yang dijual di Butik Emas Logam Mulia PT. Aneka Tambang (Antam) di Pulogadung, Jakarta Timur. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/YU

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Jumat (6/3/2026) tercatat berada di level Rp3.024.000 untuk ukuran 1 gram. Informasi tersebut dikutip dari laman resmi logammulia.com.

Harga emas yang tercantum merupakan harga dasar dan belum termasuk pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Setelah dikenakan pajak, harga emas batangan 1 gram menjadi Rp3.031.560. Selain ukuran 1 gram, emas Antam juga tersedia dalam berbagai ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Baca Juga:

Berikut daftar harga emas batangan Antam pada 6 Maret 2026:

0,5 gram: Rp1.562.000 (Rp1.565.905 setelah pajak)

1 gram: Rp3.024.000 (Rp3.031.560 setelah pajak)

Baca Juga:

2 gram: Rp5.988.000 (Rp6.002.970 setelah pajak)

3 gram: Rp8.957.000 (Rp8.979.393 setelah pajak)

Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   harga emas harga emas hari ini harga emas antam harga emas terbaru harga emas batangan logam mulia investasi logam mulia logam mulia antam harga logam mulia hari ini logam perak

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU