Prakiraan Cuaca Siang-Malam Jawa Barat dan Jabodetabek 6 Maret 2026: Waspada Hujan dan Angin Kencang!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Wilayah Jawa Barat diperkirakan akan mengalami cuaca berawan hingga hujan dengan intensitas ringan sampai lebat pada Jumat (6/3/2026).

Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang, terutama pada siang hingga menjelang malam hari.

Pada pagi hari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang.

Wilayah yang berpotensi mengalami hujan meliputi Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, serta Kabupaten Ciamis.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, potensi hujan masih terjadi di sebagian wilayah Jawa Barat dengan intensitas ringan hingga sedang.

Wilayah yang berpotensi terdampak antara lain Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, serta Kabupaten Pangandaran.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, serta Kabupaten dan Kota Cirebon.

Pada malam hari pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Namun, hujan ringan masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, serta Kabupaten Bandung.