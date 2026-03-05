Harga Daging Sapi di Purwakarta Tembus Rp145 Ribu per Kg Saat Ramadan

jabar.jpnn.com, PURWAKARTA - Harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat mengalami kenaikan selama bulan Ramadan.

Di Pasar Rebo Purwakarta, harga daging sapi lokal bahkan telah mencapai Rp140 ribu hingga Rp145 ribu per kilogram.

Sejumlah pedagang di pasar tersebut mengatakan bahwa kenaikan harga terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Sebelumnya, harga daging sapi masih berada pada kisaran Rp120 ribu hingga Rp130 ribu per kilogram.

Aman, salah seorang pedagang daging sapi di Pasar Rebo, mengungkapkan bahwa kenaikan harga daging sapi merupakan fenomena yang kerap terjadi setiap bulan Ramadan.

“Kenaikan harga sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Biasanya memang seperti ini saat Ramadan,” ujar Aman, Kamis (5/3).

Ia memperkirakan harga daging sapi masih berpotensi mengalami kenaikan hingga menjelang Hari Raya Idulfitri karena tingginya permintaan masyarakat.

“Kalau dilihat dari potensi kenaikannya, bisa terus naik sampai menjelang Lebaran,” katanya.