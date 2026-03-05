Kolaborasi Pos Indonesia dan Universitas Terbuka, Siapkan Ruang Ujian Daring untuk Mahasiswa

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT Pos Indonesia (Persero) menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Terbuka (UT) dalam penyediaan fasilitas ruang ujian untuk mendukung pelaksanaan Ujian Online (UO) mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kedua institusi pada Senin, 3 Maret 2026. Acara penandatanganan dihadiri Pelaksana Tugas Direktur Utama Pos Indonesia Haris beserta jajaran, serta Rektor UT Ali Muktiyanto dan para wakil rektor.

Melalui kerja sama ini, kantor-kantor Pos di berbagai daerah akan dimanfaatkan sebagai lokasi penyelenggaraan ujian online dengan menyediakan ruang ujian dan fasilitas pendukung bagi mahasiswa.

Haris mengatakan, kolaborasi tersebut merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset perusahaan sekaligus berkontribusi dalam mendukung dunia pendidikan.

“Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya Pos Indonesia dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki. Melalui penyediaan ruang ujian di kantor-kantor Pos, kami berharap dapat mendukung kelancaran proses evaluasi belajar mahasiswa Universitas Terbuka di berbagai daerah,” ujar Haris dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Kamis (5/3/2026).

Menurutnya, jaringan infrastruktur Pos Indonesia yang tersebar luas di seluruh Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung berbagai kegiatan non-logistik, termasuk penyelenggaraan ujian berbasis digital.

Sementara itu, Rektor UT Ali Muktiyanto menyambut baik kerja sama tersebut. Ia menilai dukungan infrastruktur dari Pos Indonesia akan membantu memperluas akses mahasiswa UT dalam mengikuti ujian secara lebih mudah dan merata.

“Sebagai perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terbuka dan jarak jauh, Universitas Terbuka membutuhkan dukungan fasilitas yang memadai untuk memastikan pelaksanaan ujian online berjalan lancar. Kerja sama dengan Pos Indonesia menjadi solusi strategis karena jaringannya tersebar luas hingga ke berbagai daerah,” kata Ali.