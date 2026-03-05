JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Pemkot Depok Siap Gelar Gerakan Pangan Murah, Berikut Lokasi, Waktu dan Informasi Lengkapnya

Pemkot Depok Siap Gelar Gerakan Pangan Murah, Berikut Lokasi, Waktu dan Informasi Lengkapnya

Kamis, 05 Maret 2026 – 14:00 WIB
Pemkot Depok Siap Gelar Gerakan Pangan Murah, Berikut Lokasi, Waktu dan Informasi Lengkapnya - JPNN.com Jabar
Ilustrasi gerakan pangan murah (GPM). Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Depok (DKP3) kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) guna membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau serta menjaga stabilitas harga pangan di wilayah kota.

Program tersebut dijadwalkan berlangsung pada 6 hingga 11 Maret 2026 di beberapa lokasi di Depok.

Kegiatan pertama akan digelar pada Jumat, 6 Maret 2026 di Kelurahan Kalibaru, Depok, Jawa Barat mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai.

Baca Juga:

Selanjutnya, kegiatan serupa akan dilaksanakan pada 10 Maret 2026 di Kelurahan Depok, Depok, Jawa Barat serta 11 Maret 2026 di Kelurahan Pondok Cina, Depok, Jawa Barat.

Dalam kegiatan tersebut, berbagai komoditas pangan strategis akan dijual dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar.

Berikut sejumlah komoditas yang tersedia dalam program Gerakan Pangan Murah:

Baca Juga:

Beras medium: Rp62.000 per 5 kilogram
Beras premium: Rp74.500 per 5 kilogram
Telur ayam ras: Rp29.500 per kilogram
Gula pasir: Rp17.500 per kilogram
Daging sapi: Rp120.000 per kilogram
Daging ayam ras: Rp36.000 per ekor
Minyak goreng premium: Rp19.000 per liter
Minyak goreng Minyakita: Rp15.700 per liter

Selain bahan pokok tersebut, berbagai jenis sayuran, cabai, serta bawang juga akan dijual dengan harga paket berkisar antara Rp5.000 hingga Rp10.000.

Pemkot Depok akan kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di tiga lokasi. Simak informasi lengkapnya di bawah ini
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   jadwal GPM Depok Gerakan Pangan Murah Keliling pemkot depok GPM Depok Ramadan kota depok gerakan pangan murah gerakan pangan murah ramadan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU