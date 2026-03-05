Pemkot Depok Siap Gelar Gerakan Pangan Murah, Berikut Lokasi, Waktu dan Informasi Lengkapnya

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Depok (DKP3) kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) guna membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau serta menjaga stabilitas harga pangan di wilayah kota.

Program tersebut dijadwalkan berlangsung pada 6 hingga 11 Maret 2026 di beberapa lokasi di Depok.

Kegiatan pertama akan digelar pada Jumat, 6 Maret 2026 di Kelurahan Kalibaru, Depok, Jawa Barat mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai.

Selanjutnya, kegiatan serupa akan dilaksanakan pada 10 Maret 2026 di Kelurahan Depok, Depok, Jawa Barat serta 11 Maret 2026 di Kelurahan Pondok Cina, Depok, Jawa Barat.

Dalam kegiatan tersebut, berbagai komoditas pangan strategis akan dijual dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar.

Berikut sejumlah komoditas yang tersedia dalam program Gerakan Pangan Murah:

Beras medium: Rp62.000 per 5 kilogram

Beras premium: Rp74.500 per 5 kilogram

Telur ayam ras: Rp29.500 per kilogram

Gula pasir: Rp17.500 per kilogram

Daging sapi: Rp120.000 per kilogram

Daging ayam ras: Rp36.000 per ekor

Minyak goreng premium: Rp19.000 per liter

Minyak goreng Minyakita: Rp15.700 per liter

Selain bahan pokok tersebut, berbagai jenis sayuran, cabai, serta bawang juga akan dijual dengan harga paket berkisar antara Rp5.000 hingga Rp10.000.