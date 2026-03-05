JPNN.com

Kamis, 05 Maret 2026 – 13:27 WIB
Dedi Mulyadi Pastikan Uang Kompensasi Libur Sopir Angkot di Jalur Mudik Segera Cair - JPNN.com Jabar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan uang kompensasi untuk supir angkot, tukang becak dan andong di jalur lintasan mudik segera disalurkan.

Rencananya, penyaluran akan dilakukan secara bertahap mulai pekan depan.

"Penyaluran kompensasi akan dilakukan secara bertahap mulai pekan depan," kata Dedi Mulyadi, dikutip Kamis (5/3/2026).

Dedi menuturkan,  Pemerintah Provinsi Jawa Barat meliburkan supir angkot, tukang becak dan andong untuk memperlancar arus mudik lebaran 2026.

Kebijakan ini berlaku untuk tukang ojek, sopir angkot, andong, becak khusus bagi mereka yang berada di jalur lintasan mudik.

"Liburnya selama seminggu, ya," kata Dedi.

Lebih lanjut, Dedi memastikan kebijakan ini telah dikoordinasikan bersama instansi terkait, khususnya kepolisian.

"Saya sudah lapor ke Pak Kapolda seluruh jalur mudik yang ada angkot, becak, andong dan berbagai hal lainnya akan diliburkan menjelang dan setelah idul fitri," katanya.

