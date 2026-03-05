APPMBGI dan Pestigo Teken MoU, Perkuat Standar Higienitas Dapur Makan Bergizi Gratis

JPNN.com

Kamis, 05 Maret 2026 – 11:30 WIB
APPMBGI menjalin kerja sama strategis dengan PT Asa Panca Cipta Optima melalui layanan pengendalian hama profesional yang dioperasikan dengan merek Pestigo. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) menjalin kerja sama strategis dengan PT Asa Panca Cipta Optima melalui layanan pengendalian hama profesional yang dioperasikan dengan merek Pestigo.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) guna meningkatkan standar higienitas dan keamanan pangan pada unit-unit Dapur Makan Bergizi Gratis di Indonesia.

Kerja sama ini difokuskan pada penerapan sistem pengendalian hama yang terstandarisasi untuk menjaga kualitas serta integritas nutrisi makanan.

Program tersebut juga dirancang agar makanan yang diproduksi dan didistribusikan bebas dari kontaminasi hama, sekaligus memenuhi standar keamanan pangan berbasis Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).

Selain itu, pendekatan yang diterapkan mengedepankan metode ramah lingkungan serta pemanfaatan teknologi modern dalam proses pengendalian hama.

Melalui kemitraan ini, para anggota APPMBGI juga akan memperoleh edukasi serta akses terhadap solusi pengendalian hama yang terstandarisasi.

Prosesi penandatanganan MoU tersebut disaksikan oleh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat APPMBGI, di antaranya Wakil Ketua Umum, Siti Nur Azizah Ma’ruf Amin serta Staf Khusus Ketua Umum Andi Chaidar Arsyad.

Dari pihak Pestigo, penandatanganan dihadiri langsung oleh Direktur Awaluddin Sarmidi dan General Manager Sulkifly Baro.

