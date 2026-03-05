Harga Emas dan Perak Hari Ini 5 Maret 2026: Logam Mulia 1 Gram Rp3.056.623, Simak Daftar Lengkapnya

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Kamis, 5 Maret 2026 tercatat berada di angka Rp3.049.000 untuk ukuran 1 gram.

Berdasarkan data resmi yang dirilis melalui situs logammulia.com, harga emas tersebut belum termasuk pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dengan tambahan pajak tersebut, harga emas 1 gram menjadi Rp3.056.623.

Harga emas Antam tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Selain emas batangan reguler, Antam juga menawarkan sejumlah seri khusus seperti Gift Series, Selamat Idul Fitri, Imlek, hingga Batik Seri III.

Berikut daftar harga emas batangan Antam per 5 Maret 2026:

Harga Emas Batangan Antam

0,5 gram: Rp1.574.500 (Rp1.578.436 setelah pajak)