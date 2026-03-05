Prakiraan Cuaca Siang-Malam Jawa Barat dan Jabodetabek 5 Maret 2026: Waspada Hujan, Petir dan Angin Kencang!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah di Jawa Barat berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada Kamis, 5 Maret 2026.

Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang pada siang hingga menjelang malam hari.

Pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat diprakirakan berawan.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah daerah, antara lain Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Cirebon.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00–19.00 WIB, hujan ringan hingga sedang diprakirakan meluas ke berbagai wilayah, di antaranya Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang.

Kemudian, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Indramayu, serta Kabupaten dan Kota Cirebon.

Pada malam hari pukul 19.00–01.00 WIB, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan.

Namun, hujan ringan masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Garut.