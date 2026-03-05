JPNN.com

Kamis, 05 Maret 2026 – 08:20 WIB
Ramadan 2026, Indosat Optimalkan Jaringan dan Perlindungan Digital
Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) memperkuat jaringan dan layanan di wilayah Jakarta Raya untuk memastikan kebutuhan komunikasi digital pelanggan di Ramadan 2026. Foto: Source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Momentum Ramadan dan Idulfitri identik dengan meningkatnya kebutuhan komunikasi digital. Untuk memastikan pelanggan tetap terhubung tanpa hambatan, Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) memperkuat jaringan dan layanan di wilayah Jakarta Raya melalui kampanye #LebihBaikIndosat.

Wilayah Jakarta Raya yang dimaksud mencakup Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Karawang, Banten, hingga Jawa Barat. Indosat mengusung semangat You Only Need One (YONO), yakni menghadirkan satu koneksi yang kuat jaringannya, aman secara digital, dan nyata kepeduliannya.

Selama Ramadan, Indosat memperkuat jaringan di lebih dari 75 jalur mudik dan ratusan titik strategis di seluruh Indonesia. Di Circle Jakarta Raya, lonjakan trafik data tertinggi tercatat di Bogor, Tangerang, Sukabumi, dan Garut dengan kenaikan berkisar 18 hingga 47 persen.

EVP-Head of Circle Jakarta Raya Indosat, Swandi Tjia, menyebut peningkatan signifikan terjadi di wilayah Outer Jakarta.

“Circle Jakarta Raya mencatat kenaikan trafik data signifikan di wilayah Outer Jakarta seperti Bogor, Tangerang, Sukabumi, dan Garut Jawa Barat dengan peningkatan 18% hingga 47%. Penguatan jaringan kami lakukan untuk memastikan pelanggan tetap lancar berkomunikasi selama Ramadan dan Idulfitri,” ujar Swandi dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Jumat (5/3/2026).

Penguatan ini dilakukan untuk menjaga kualitas layanan tetap stabil di tengah meningkatnya aktivitas digital masyarakat, mulai dari komunikasi keluarga, transaksi daring, hingga hiburan digital.

Selain itu, lanjut Swandi, melalui brand IM3, Indosat menghadirkan kampanye “IM3 SATSPAM+ Amankan Pejuang Ramadan”. Fitur SATSPAM+ (Satuan Anti Scam dan Spam Plus) memberikan perlindungan real-time terhadap SMS, panggilan reguler, hingga WhatsApp Call dari potensi penipuan digital yang cenderung meningkat saat Ramadan. Perlindungan ini tersedia otomatis bagi pelanggan Paket Ramadan IM3 tanpa biaya tambahan.

Paket unggulan yang ditawarkan antara lain 150GB/28 hari seharga Rp150 ribu dan 300GB/28 hari seharga Rp200 ribu, lengkap dengan 5.000 menit dan SMS ke sesama IM3 dan Tri, serta akses gratis Viu atau Vidio Ultimate Mobile.


