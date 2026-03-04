Konflik Global Memanas, Kapolri Listyo Ingatkan Masyarakat Soal Persatuan

JPNN.com

Rabu, 04 Maret 2026 – 22:41 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo seusai menghadiri kegiatan buka puasa bersama di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (4/3/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan pentingnya persatuan dalam menghadapi dampak dinamika global.

Hal ini disampaikan Listyo saat menghadiri kegiatan buka bersama di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (4/3/2026).

Diketahui, saat ini eskalasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat terus memanas hingga memicu kekhawatiran global. 

Ketegangan di kawasan Timur Tengah bukan hanya berdampak pada stabilitas keamanan regional, tetapi juga berimbas pada ekonomi dunia, termasuk Indonesia. 

Pemerintah Indonesia pun bergerak cepat merespons situasi tersebut dengan memperkuat konsolidasi nasional dan menjaga stabilitas keamanan dalam negeri.

"Saya berterima kasih acara ini merupakan bentuk bagaimana masyarakat Jawa Barat bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Tentunya selalu menjadi pesan kita bahwa situasi yang sedang kita hadapi, dampak global yang kita hadapi ini membutuhkan kebersamaan," kata Listyo.

"Persatuan itu kunci utama stabilitas kamtibmas tetap terjaga," lanjutnya. 

Menurut dia, konflik global antara perang Iran - Amerika bukan sekadar isu luar negeri. 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ajak masyarakat jaga persatuan menyusul eskalasi konflik Iran - AS yang berdampak pada ekonomi dan stabilitas Indonesia.
