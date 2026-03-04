Hujan Deras Disertai Angin Kencang, 8 Pohon Tumbang di Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung melaporkan sebanyak delapan pohon tumbang akibat hujan deras dan angin kencang yang terjadi di Bandung.

Adapun hujan deras tersebut terjadi dengan durasi cukup lama, lebih dari satu jam, pada Rabu (4/3/2026) siang.

Data BPBD Kota Bandung melaporkan pohon tumbang terjadi di SDN 265 Bandung Kulon, Jalan Cibadak gang Ibu Aisah, Kelurahan Cibadak. Selain itu, pohon tumbang menimpa mobil di Jalan Sulanjana, Kelurahan Tamansari.

Pohon tumbang pun terjadi di area dalam kawasan Taman Tegalega, Alun-Alun Ujungberung, Jalan Cipadung. Pohon tumbang di Alam Pagarsih, Kelurahan Sukahaji Babakan Ciparay.

Pohon tumbang di alun-alun Regol, dan pohon tumbang di Jalan Ambon, Kelurahan Citarum Kecamatan Bandung Wetan.

"Kejadian per-jam 14.00," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Bandung Amires Pahala dikonfirmasi.

Ia menuturkan, data tersebut bersifat sementara karena petugas masih melakukan pendataan dan diperkirakan dapat bertambah.

Selain itu, evakuasi terhadap pohon tumbang masih dilakukan petugas.