Prakiraan Cuaca Sore-Malam Jabar dan Jabodetabek 4 Maret 2026: Waspada Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek untuk Rabu, 4 Maret 2026 hingga Kamis, 5 Maret 2026 pukul 07.00 WIB.

Sejumlah daerah diimbau mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang, terutama pada siang hingga malam hari.

Prakiraan Cuaca Jawa Barat

Pada pagi hari (07.00–13.00 WIB), cuaca di Jawa Barat secara umum cerah berawan hingga berawan.

Namun, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Garut, serta Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.

Memasuki siang dan sore hari (13.00–19.00 WIB), hujan ringan hingga sedang berpotensi meluas ke sejumlah daerah lain, termasuk Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran.

Pada malam hari (19.00–01.00 WIB), cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Tasikmalaya.

Sementara itu, dini hari (01.00–07.00 WIB) diprakirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Tasikmalaya.