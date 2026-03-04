Update Harga Emas dan Perak Hari Ini Rabu 4 Maret 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan yang dipublikasikan melalui laman resmi Logam Mulia pada Selasa, 4 Maret 2026, tercatat Rp3.045.000 per gram untuk ukuran 1 gram sebelum pajak.

Setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga emas 1 gram menjadi Rp3.052.613.

Sementara itu, emas ukuran 0,5 gram dibanderol Rp1.572.500 dan menjadi Rp1.576.431 setelah pajak.

Untuk ukuran 2 gram, harga dasar tercatat Rp6.030.000 atau Rp6.045.075 setelah pajak.

Adapun emas 5 gram dijual Rp15.000.000 dan menjadi Rp15.037.500 setelah pajak.

Harga emas ukuran 10 gram berada di angka Rp29.945.000 atau Rp30.019.863 setelah pajak.

Kemudian, ukuran 25 gram dipatok Rp74.737.000 (Rp74.923.843 setelah pajak) dan 50 gram sebesar Rp149.395.000 (Rp149.768.488 setelah pajak).

Emas ukuran 100 gram tercatat Rp298.712.000 atau Rp299.458.780 setelah pajak. Sementara itu, ukuran 250 gram dibanderol Rp746.515.000 (Rp748.381.288 setelah pajak), 500 gram sebesar Rp1.492.820.000 (Rp1.496.552.050 setelah pajak), dan 1.000 gram atau 1 kilogram mencapai Rp2.985.600.000 atau Rp2.993.064.000 setelah pajak.