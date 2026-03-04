Kinerja 2025 Tumbuh Positif, SMBC Indonesia Catat Aset Rp245,9 Triliun dan Laba Konsolidasi Rp506 Miliar

jabar.jpnn.com, DEPOK - PT Bank SMBC Indonesia Tbk (SMBC Indonesia) membukukan pertumbuhan kinerja sepanjang 2025 dengan tetap mengedepankan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian.

Strategi tersebut diterapkan untuk menghadirkan layanan finansial komprehensif bagi berbagai segmen, mulai dari ultramikro hingga korporasi.

Direktur Utama SMBC Indonesia, Henoch Munandar, menyatakan kinerja konsolidasi perseroan mencerminkan strategi yang berfokus pada fundamental bisnis dengan tata kelola yang baik.

“Kinerja konsolidasi SMBC Indonesia periode 2025 mencerminkan strategi kami yang berfokus pada fundamental bisnis yang didasari oleh tata kelola yang baik,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Per akhir Desember 2025, total aset konsolidasi SMBC Indonesia mencapai Rp245,9 triliun atau tumbuh 2,0 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Dari sisi penyaluran kredit, perseroan mencatat pertumbuhan 3,3 persen yoy menjadi Rp185,4 triliun.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh segmen korporasi dan komersial yang meningkat 6,5 persen yoy serta realisasi kredit Jenius di luar Digital Micro yang tumbuh 11,3 persen yoy.

Struktur pendanaan dinilai semakin efisien dengan pertumbuhan dana murah (current account saving account/CASA) sebesar 16,7 persen yoy menjadi Rp53,2 triliun. Rasio CASA juga meningkat menjadi 40,6 persen.