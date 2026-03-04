Disrumkim Depok Usulkan 14 Program Prioritas 2027, Fokus Infrastruktur Permukiman Inklusif dan Berkelanjutan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok merangkum 14 usulan program prioritas untuk tahun anggaran 2027.

Program tersebut terbagi dalam empat bidang serta dua Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bawah naungan Disrumkim.

Kepala Disrumkim Kota Depok, Adnan Mahyudin, menyatakan pihaknya berkomitmen mengakselerasi pembangunan infrastruktur permukiman yang inklusif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

“Kami ingin memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap fasilitas dasar, seperti perumahan yang layak, infrastruktur yang memadai, serta ruang-ruang publik yang berkualitas,” ujar Adnan.

Pada Bidang Tata Bangunan, sejumlah usulan mencakup rehabilitasi puskesmas, penyusunan Detail Engineering Design (DED) pembangunan rumah sakit ginjal, serta redesign menara pandang Alun-alun menjadi perpustakaan.

Selain itu, terdapat rencana pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK), rehabilitasi dan penataan lingkungan eks RS Harapan menjadi museum interaktif, serta pembangunan dan penataan lanjutan lapangan olahraga Irekap.

Baca Juga: Pemkot Depok Berangkatkan Tujuh Peserta Magang ke Jepang

Disrumkim juga mengusulkan pembangunan dan penataan lingkungan kantor kelurahan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat wilayah.

Untuk Bidang Pertanahan, usulan yang diajukan meliputi pengadaan lahan infrastruktur jalan, pengadaan lahan kantor kelurahan, serta pengadaan lahan untuk akses masuk menuju BLK.