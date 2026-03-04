Refleksi Setahun Kepemimpinan, Wali Kota Bandung Farhan Fokus Layanan Dasar

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Satu tahun memimpin Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan bahwa fokus utama pemerintahannya adalah memperkuat layanan dasar dan tata kelola pemerintahan sebagai fondasi pembangunan kota.

Menurut Farhan, satu tahun merupakan waktu yang cukup untuk belajar, mendengar aspirasi warga, sekaligus menentukan arah kebijakan di tengah kompleksitas persoalan kota.

“Bandung adalah kota dengan energi besar, kreativitas tinggi, sekaligus ekspektasi publik yang tidak pernah kecil. Dalam setahun ini saya melihat bagaimana warga menyampaikan harapan, kritik, bahkan kekecewaan mereka. Semua itu bagian dari demokrasi kota yang hidup,” ujar Farhan di Kota Bandung, Rabu (4/3/2026).

Farhan menegaskan, sejak awal pemerintahannya berkomitmen menjaga ruang partisipasi publik tetap terbuka, termasuk terhadap kritik.

“Tugas pemerintah adalah memastikan suara-suara itu tidak berhenti di keluhan, tetapi dijawab dengan perbaikan nyata,” katanya.

Lebih lanjut, Farhan menyebut, dari berbagai dinamika yang terjadi, ia belajar bahwa warga lebih merasakan dampak kebijakan dari hal-hal yang hadir dalam keseharian, seperti pengelolaan sampah, penataan jalan, parkir, ruang publik, hingga pelayanan publik yang responsif.

“Memimpin Bandung tidak cukup dengan gagasan besar. Yang paling dirasakan warga justru hal-hal yang hadir setiap hari. Karena itu, kritik saya pandang sebagai pengingat agar pemerintah benar-benar hadir,” tutur Farhan.

Terkait citra Bandung sebagai kota event, Farhan menilai kegiatan tersebut tetap memiliki dampak ekonomi dan ruang ekspresi budaya. Namun, ia mengakui adanya kritik soal kemacetan dan sampah pascaacara.