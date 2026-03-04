Menteri Kebudayaan Fadli Zon Hadiri Bogor Street Festival Cap Go Meh 2026, Tegaskan Harmoni dalam Keberagaman

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menghadiri perayaan Bogor Street Festival Cap Go Meh 2026 yang digelar pada 1–3 Maret 2026 di kawasan Suryakencana, Kota Bogor, Jawa Barat.

Festival tahunan bertema “Harmony in Diversity” tersebut kembali menjadi ruang perjumpaan lintas budaya dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Bogor Street Festival (BSF) Cap Go Meh 2026 menampilkan parade budaya sepanjang kurang lebih satu kilometer, atraksi seni tradisi, bazar kuliner, serta arak-arakan liong dan barongsai yang diikuti belasan kelompok seni dan komunitas.

Baca Juga: Dua Jasad Warga Bogor Korban Curas Ditemukan di Padalarang

Sebagai penutup rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek, festival ini berkembang menjadi ajang akulturasi budaya yang merefleksikan harmoni masyarakat Kota Bogor.

Dalam sambutannya, Fadli Zon menyatakan bahwa perayaan Cap Go Meh merupakan bukti nyata kekuatan budaya Indonesia dalam merawat persatuan di tengah keberagaman.

“Perayaan Cap Go Meh ini merupakan satu bukti bahwa Indonesia, meskipun kita berbeda-beda, tetap hidup dalam harmoni. Perbedaan bukan ancaman, tetapi justru yang merekatkan kita,” ujarnya.

Baca Juga: Perbandingan Kekayaan Rudy Susmanto Sebelum dan Sesudah Menjabat Bupati Bogor

Ia menambahkan, pelaksanaan BSF Cap Go Meh 2026 yang berlangsung dalam suasana hujan dan bertepatan dengan bulan suci Ramadan menunjukkan kedewasaan masyarakat dalam menjaga toleransi.

Menurutnya, momentum tersebut memperlihatkan proses akulturasi yang tumbuh secara alami antara budaya lokal Sunda, tradisi Tionghoa, serta pengaruh budaya dari berbagai daerah dan bangsa.