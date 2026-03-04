Polres Metro Depok Fasilitasi Balap Lari Remaja Selama Ramadan, Final Digelar di Balai Kota
jabar.jpnn.com, DEPOK - Polres Metro Depok akan memfasilitasi kegiatan balap lari yang marak dilakukan kalangan remaja selama bulan Ramadan.
Kegiatan tersebut rencananya digelar secara resmi dan terkoordinasi guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Inisiatif tersebut muncul setelah pertemuan antara komedian Debi Ceper dan Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras.
“Alhamdulillah Pak Kapolres, Bapak Abdul Waras mau mengadakan balap lari buat teman-teman,” ujar Debi.
Ia menyampaikan, selama ini kegiatan balap lari yang dilakukan remaja kerap dibubarkan petugas karena dinilai berpotensi mengganggu ketertiban umum.
“Selama ini kegiatan balap lari sering dibubarkan,” katanya.
Menurut rencana, ajang balap lari tersebut akan terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Informasi terkait pendaftaran akan diumumkan melalui media sosial resmi pihak penyelenggara.
Kapolres Metro Depok Abdul Waras menjelaskan, pelaksanaan lomba akan digelar di masing-masing wilayah kepolisian sektor (Polsek) setiap Jumat malam selama Ramadan.
