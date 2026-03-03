JPNN.com

Mayat Bocah Laki-laki Bersimbah Darah Gegerkan Warga Cipatat KBB

Selasa, 03 Maret 2026 – 23:01 WIB
Ilustrasi jenazah. Foto: JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Warga Kampung Warung Tiwu, RT 02/16, Desa Cipatat, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat digegerkan dengan penemuan mayat bocah laki-laki bersimbah darah.

Penemuan mayat ini mengejutkan warga kampung pada Selasa (3/3/2026) sekitar pukul 16.00 WIB.

Korban ditemukan tewas bersimbah darah di lantai dua rumahnya di pinggir Jalan Raya Padalarang-Cipatat.

Jasad korban berinisial AS yang masih duduk di bangku kelas 6 SD ini pertama kali ditemukan oleh ibunya.

Ibu korban kemudian meminta tolong kerabatnya melaporkan penemuan jasad sang anak kepada Ketua RW.

"Tadi saya dikabari sama keluarganya itu sekitar jam 4 sore, saya langsung ke rumahnya sama RT. Tapi enggak berani ke atas (tempat korban ditemukan)," kata Ketua RW 16, Dadang Ansori, saat dikonfirmasi, Selasa (3/3/2026).

Ia kemudian melaporkan temuan itu ke kepolisian. Dadang tak mengetahui dengan persis bagaimana kondisi korban saat itu.

Setelah datang, polisi langsung memasang garis polisi di rumah tersebut. 

Seorang bocah laki-laki ditemukan tewas bersimbah darah di kediamannya di Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Polisi lakukan investigasi.
