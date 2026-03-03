Pemkot Depok Berangkatkan Tujuh Peserta Magang ke Jepang

JPNN.com

Selasa, 03 Maret 2026 – 19:00 WIB
Wali Kota Depok, Supian Suri. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota Depok (Pemkot Depok) akan memberangkatkan tujuh peserta magang ke Jepang pada 7 Maret 2026.

Pemberangkatan tersebut dilakukan melalui LPK AICHI Training Center (ATC) sebagai lembaga pelatihan kerja mitra pemerintah daerah.

Sebelum diberangkatkan, para peserta telah mengikuti pelatihan bahasa dan budaya Jepang.

Selain itu, masing-masing peserta menerima bantuan sebesar Rp10 juta dan uang saku pelatihan Rp4 juta.

Wali Kota Depok, Supian Suri, menyampaikan apresiasi kepada para peserta yang berhasil lolos seleksi program magang tersebut.

Ia berharap kesempatan ini dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Kalian akan menjadi representasi orang Depok yang ada di Jepang,” ujar Supian Suri.

Menurutnya, program magang ke Jepang bukan sekadar kesempatan bekerja di luar negeri, melainkan juga sarana untuk membangun karakter, meningkatkan kedisiplinan, serta memperluas wawasan global generasi muda.

