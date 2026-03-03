JPNN.com

Selasa, 03 Maret 2026 – 18:01 WIB
Ramadan Expo 2026 PP Persis Sasar Gen Z Lewat Dakwah Inklusif dan UMKM - JPNN.com Jabar
Ketua Bidang Garapan Ekonomi Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) H. Fajar Sulaiman dan Ketua Pelaksana Persis Ramadan Expo 2026: H. Tatan Ahmad Santana. Foto: Source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) bersiap menggelar hajatan besar bertajuk Persis Ramadan Expo 2026.

?Acara ini bukan sekadar pameran biasa, melainkan wadah kolaborasi apik yang menyatukan tiga pilar utama pergerakan Persis: dakwah, pendidikan, dan ekonomi.

?Ketua Pelaksana Persis Ramadan Expo 2026 H. Tatan Ahmad Santana mengatakan, kegiatan ini mengkolaborasikan tiga elemen tersebut dalam satu momentum yang bersamaan.

?Tatan menegaskan bahwa acara ini bersifat inklusif dan terbuka untuk masyarakat umum.

?"Dari acara ini kami mengkolaborasikan tausiah dan eksibisi. Target utamanya jamaah Persis, tapi umumnya untuk seluruh masyarakat Jawa Barat," kata Tatan di Kantor PP Persis, Kota Bandung, Selasa (3/3/2026).

?Dia mengajak warga Kota Bandung dan Jawa Barat untuk hadir, lantaran acara tausiah tidak dipungut biaya sepeser pun alias gratis.

?Lebih lanjut, Tatan menjelaskan rangkaian acara akan disebar di beberapa titik strategis dengan ragam kegiatan.

?Masjid Trans Studio akan difokuskan untuk tausiah dan dialog kebangsaan.

TAGS   persis pp persis Ramadan Expo 2026 PP Persis gen z dakwah umkm

