Damkar Depok Evakuasi Pria Obesitas 150 Kg yang Terjatuh Saat Belajar Jalan Pascabedah di Sukmajaya

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Depok mengevakuasi seorang pria dengan berat badan sekitar 150 kilogram yang terjatuh saat belajar berjalan pascaoperasi.

Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Danau Ranau, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, pada Senin (2/3).

Kepala Bidang Pengendalian Operasional Damkar Depok, Tesy Haryati, mengatakan bahwa pihaknya segera menuju lokasi setelah menerima laporan dari warga.

“Petugas yang berjumlah empat orang mengangkat tubuh korban dan menaikkannya kembali ke atas tempat tidur,” ujar Tesy dalam keterangan resminya.

Berdasarkan informasi yang diterima petugas, korban terjatuh saat berupaya belajar berjalan setelah menjalani operasi.

Saat hendak berdiri, korban tidak mampu menopang tubuhnya hingga akhirnya terjatuh ke lantai.

Korban kemudian meminta bantuan kepada petugas Damkar untuk membantu proses evakuasi.

Tidak ada laporan mengenai luka tambahan akibat kejadian tersebut.