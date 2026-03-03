Polres Cianjur Dirikan 23 Pos Pengamanan dan Pelayanan Arus Mudik Lebaran 2026

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Kepolisian Resor (Polres) Cianjur, Jawa Barat, mendirikan 23 pos pelayanan dan pengamanan menjelang Hari Raya Idulfitri 2026.

Pos tersebut tersebar di sepanjang jalur utama Cianjur guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengendara, khususnya para pemudik.

Kepala Polres Cianjur, AKBP Akhmad Alexander Yurikho Hadi, mengatakan rencana pendirian pos telah dilaporkan dalam rapat pimpinan lintas sektoral terkait persiapan pelayanan masyarakat menjelang Lebaran.

Dalam skema pengamanan tersebut, Polres Cianjur mendirikan satu Pos Terpadu, 13 Pos Pengamanan, dan 10 Pos Pelayanan.

Seluruh pos itu tersebar di sejumlah titik, mulai dari wilayah utara hingga selatan Cianjur, dan dapat dimanfaatkan oleh pengendara dari dalam maupun luar daerah.

“Rapat kesiapan dipimpin langsung Kapolri dan diikuti seluruh jajaran Polda dan Polres se-Indonesia serta kementerian terkait, di mana Polres Cianjur sudah membangun dan membentuk upaya sinergisitas,” ujar Alexander di Cianjur, Senin.

Pengamanan tersebut akan dilaksanakan dalam rangka Operasi Ketupat Lodaya 2026.

Polres Cianjur melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Cianjur, forum relawan, hingga instansi terkait seperti Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).