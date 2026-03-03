Pemkab Kuningan Targetkan 120 Ruas Jalan Rampung Diperbaiki Sebelum Lebaran

jabar.jpnn.com, KUNINGAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan menargetkan sekitar 120 ruas jalan selesai diperbaiki sebelum perayaan Lebaran 2026.

Langkah ini dilakukan guna mendukung kelancaran arus mudik serta aktivitas masyarakat di wilayah tersebut.

Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, mengatakan perbaikan difokuskan pada jalur prioritas yang mengalami kerusakan dan memiliki tingkat mobilitas kendaraan cukup tinggi.

“Hari ini kami bergerak melakukan perbaikan jalan menjelang Hari Raya Idulfitri. Targetnya kurang lebih 120 ruas jalan,” ujar Dian.

Menurutnya, perbaikan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Kuningan sebagai bentuk respons atas aspirasi serta keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan.

Selain perbaikan cepat pada sejumlah ruas prioritas, Pemkab Kuningan juga memastikan adanya rehabilitasi besar pada ruas Winduhaji hingga Jalan Lebakwangi sepanjang kurang lebih 15 kilometer.

Ruas tersebut direncanakan dibangun menggunakan konstruksi hotmix agar permukaan jalan lebih mulus dan nyaman dilalui, terutama saat volume lalu lintas meningkat menjelang Lebaran.

“Dari Winduhaji sampai ke Lebakwangi akan diperbaiki, kurang lebih 15 kilometer menjadi jalan hotmix yang cukup mulus. Sekarang sedang diproses lelangnya di provinsi,” katanya.