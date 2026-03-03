JPNN.com

Selasa, 03 Maret 2026 – 09:30 WIB
Harga Emas dan Perak Hari Ini 3 Maret 2026: Logam Mulia Antam 1 Gram Rp3,1 Juta, Simak Daftar Lengkapnya - JPNN.com Jabar
Arsip foto - Pekerja menunjukkan emas yang dijual di Butik Emas Logam Mulia PT. Aneka Tambang (Antam) di Pulogadung, Jakarta Timur. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/YU/pri. (ANTARA FOTO/FAKHRI HERMANSYAH)

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Selasa, 3 Maret 2026, tercatat mengalami penyesuaian sebagaimana tercantum dalam laman resmi Logam Mulia di logammulia.com.

Berdasarkan data yang dipublikasikan, harga emas batangan tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Harga yang tercantum terdiri atas harga dasar dan harga setelah pajak penghasilan (PPh) 0,25 persen.

Baca Juga:

Berikut rincian harga emas batangan per-3 Maret 2026:

0,5 gram: Rp1.611.000 (Rp1.615.028 setelah pajak)

1 gram: Rp3.122.000 (Rp3.129.805 setelah pajak)

Baca Juga:

2 gram: Rp6.184.000 (Rp6.199.460 setelah pajak)

3 gram: Rp9.251.000 (Rp9.274.128 setelah pajak)

Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
