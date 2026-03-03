Harga Emas dan Perak Hari Ini 3 Maret 2026: Logam Mulia Antam 1 Gram Rp3,1 Juta, Simak Daftar Lengkapnya

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Selasa, 3 Maret 2026, tercatat mengalami penyesuaian sebagaimana tercantum dalam laman resmi Logam Mulia di logammulia.com.

Berdasarkan data yang dipublikasikan, harga emas batangan tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Harga yang tercantum terdiri atas harga dasar dan harga setelah pajak penghasilan (PPh) 0,25 persen.

Berikut rincian harga emas batangan per-3 Maret 2026:

0,5 gram: Rp1.611.000 (Rp1.615.028 setelah pajak)

1 gram: Rp3.122.000 (Rp3.129.805 setelah pajak)

2 gram: Rp6.184.000 (Rp6.199.460 setelah pajak)

3 gram: Rp9.251.000 (Rp9.274.128 setelah pajak)