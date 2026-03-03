RS PMI Hadirkan Klinik 24 Jam, Permudah Akses Kesehatan Bagi Warga Bogor

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - RS PMI Kota Bogor resmi membuka Klinik 24 Jam yang berlokasi di Gedung Afiat pada Senin (2/3/2026).

Layanan ini dihadirkan untuk menjawab tingginya kebutuhan masyarakat terhadap penanganan medis di luar jam praktik reguler.

Direktur Utama RS PMI Kota Bogor, Sutarto, menjelaskan bahwa tingginya aktivitas di kawasan Jalan Pajajaran menjadi salah satu pertimbangan utama pembukaan klinik tersebut.

“Akses di Jalan Pajajaran sangat ramai selama 24 jam. Pasien umum yang mencari tempat berobat di luar jam praktik atau tengah malam sering kesulitan. Dengan klinik di bagian depan, begitu dari jalan utama bisa langsung masuk,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa rumah sakit tidak membedakan pelayanan antara pasien BPJS dan non-BPJS.

Namun, kehadiran Klinik 24 Jam diharapkan dapat memberikan opsi layanan yang lebih cepat dan bersifat privat, khususnya bagi pasien mandiri, pengguna asuransi, maupun jaminan perusahaan.

Tiga Tujuan Utama Pembukaan Klinik

Sutarto menyebutkan terdapat tiga harapan utama dari pembukaan Klinik 24 Jam, yakni: