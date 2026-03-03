JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Prakiraan Cuaca Jabar dan Jabodetabek 3 Maret 2026: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang!

Prakiraan Cuaca Jabar dan Jabodetabek 3 Maret 2026: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang!

Selasa, 03 Maret 2026 – 08:30 WIB
Prakiraan Cuaca Jabar dan Jabodetabek 3 Maret 2026: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang! - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan deras. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat pada Selasa, 3 Maret 2026, menunjukkan potensi hujan ringan hingga lebat di sejumlah daerah.

Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, terutama pada siang hingga dini hari.

Prakiraan Cuaca Jawa Barat

Baca Juga:

Pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca secara umum berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Jawa Barat.

Memasuki siang dan sore hari pukul 13.00–19.00 WIB, hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, serta Kabupaten Pangandaran.

Baca Juga:

Pada malam hari pukul 19.00–01.00 WIB, cuaca berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat.

Kemudian, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran. Adapun hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Kuningan.

Berikut ini prakiraan cuaca sejumlah wilayah di Jabodetabek dan Jawa Barat berdasarkan penjelasan resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   prakiraan cuaca prakiraan cuaca kabupaten bogor prakiraan cuaca hari ini prakiraan cuaca Jawa Barat prakiraan cuaca jabodetabek prakiraan cuaca bmkg prakiraan cuaca kota bogor ramalan cuaca ramalan cuaca hari ini ramalan cuaca bmkg

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU