Prakiraan Cuaca Jabar dan Jabodetabek 3 Maret 2026: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat pada Selasa, 3 Maret 2026, menunjukkan potensi hujan ringan hingga lebat di sejumlah daerah.

Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, terutama pada siang hingga dini hari.

Prakiraan Cuaca Jawa Barat

Pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca secara umum berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Jawa Barat.

Memasuki siang dan sore hari pukul 13.00–19.00 WIB, hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, serta Kabupaten Pangandaran.

Pada malam hari pukul 19.00–01.00 WIB, cuaca berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat.

Kemudian, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran. Adapun hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Kuningan.