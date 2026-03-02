Pemkab Subang Dukung Pembangunan Akses Tol Cipali–Patimban, Ditargetkan Rampung 2027

JPNN.com

Senin, 02 Maret 2026 – 16:00 WIB
Foto udara suasana pembangunan jalan Tol akses Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, setahun lalu. (ANTARA/Dedhez Anggara/dok)

jabar.jpnn.com, SUBANG - Pemerintah Kabupaten Subang menyatakan dukungan terhadap proyek pembangunan akses Tol Cipali–Patimban yang ditargetkan rampung pada 2027.

Proyek tersebut diharapkan mampu meningkatkan konektivitas wilayah sekaligus menjadi daya tarik investasi di Kabupaten Subang.

Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita, menyampaikan bahwa pemerintah daerah pada prinsipnya mendukung proyek strategis tersebut.

“Kita dukung. Pemda mendukung apa yang diinginkan, target 2027 proyek akses Tol Cipali–Patimban harus sudah selesai,” ujar Reynaldy, Senin (2/3).

Menurut dia, rampungnya akses tol tersebut diharapkan memberikan efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dukung Optimalisasi Pelabuhan Patimban

Reynaldy menilai optimalisasi Pelabuhan Patimban perlu didukung dengan konektivitas yang terintegrasi.

Ia menyebut pelabuhan tersebut harus saling terhubung dengan kawasan pengembangan di sekitarnya, seperti Subang Smartpolitan dan Wahana Patimban.

