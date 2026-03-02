JPNN.com

Bahaya Lonjakan Gula Darah Saat Puasa, Ini Tips Berbuka Sehat dari Dinkes Depok

Senin, 02 Maret 2026 – 15:00 WIB

Senin, 02 Maret 2026 – 15:00 WIB
Dinkes Depok ingatkan bahaya Glucose Spike saat berbuka puasa. Hindari konsumsi gula berlebih. Foto: Chatgpt
Dinkes Depok ingatkan bahaya Glucose Spike saat berbuka puasa. Hindari konsumsi gula berlebih. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, DEPOK - Puasa dikenal sebagai ibadah yang memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. Namun, manfaat tersebut sangat bergantung pada pola dan cara berbuka puasa.

Jika dilakukan secara keliru, kebiasaan berbuka justru dapat menimbulkan gangguan metabolisme, salah satunya kondisi yang dikenal sebagai glucose spike atau lonjakan gula darah.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Devi Mayori, mengingatkan masyarakat agar tidak berbuka puasa dengan konsumsi gula secara berlebihan, terutama setelah seharian menahan lapar dan haus.

Menurut Devi, glucose spike merupakan kondisi ketika terjadi lonjakan gula darah secara cepat dan tinggi dalam waktu singkat setelah mengonsumsi makanan tertentu.

“Saat berpuasa, insulin dalam tubuh kita rendah, lambung kosong, serta tubuh dalam kondisi adaptif. Maka, hindari berbuka dengan teh atau sirup manis pekat, kolak, hingga gorengan dan nasi putih berlebihan jika tidak ingin terkena glucose spike,” ujarnya.

Ia menjelaskan, ketika perut dalam kondisi kosong dalam waktu lama kemudian langsung menerima asupan gula atau karbohidrat dalam jumlah besar, tubuh akan merespons dengan memproduksi insulin secara besar-besaran.

Kondisi tersebut dapat menyebabkan gula darah melonjak drastis dan berpotensi mengganggu metabolisme tubuh.

Devi menambahkan, lonjakan gula darah yang terjadi berulang kali dapat berdampak kurang baik bagi kesehatan, terutama bagi individu dengan faktor risiko penyakit metabolik.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Devi Mayori ingatkan masyarakat agar menghindari jebakan makanan manis dan glucose spike saat berbuka puasa
