Pemkot Bandung Mulai Mitigasi Kedatangan Wisatawan saat Libur Idulfitri 2026

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengantisipasi lonjakan wisatawan saat libur Idulfitri 1447 Hijriah. Sebanyak 700 ribu wisatawan diprediksi bakal berlibur dan menghabiskan waktu di Kota Bandung.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, dalam rapat koordinator (rakor) lintas sektoral disinggung mengenai Kota Bandung yang kerap jadi destinasi wisata favorit saat libur lebaran datang.

Maka dari itu, ia diamanatkan oleh pemerintah pusat untuk bisa membuat libur Idulfitri di Bandung yang aman dan nyaman untuk wisatawan.

Baca Juga: Bojan Hodak Prediksi Tak Akan Ada Banyak Gol di Laga Persib vs Persebaya

"Arahan dari Pak Kapolri tadi sudah sangat jelas bahwa Kota Bandung disebut sebagai salah satu tujuan wisata dengan tingkat kunjungan yang sangat tinggi saat Lebaran," kata Farhan ditemui di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kota Bandung, Senin (2/3/2026).

Kata Farhan, pihaknya mulai memetakan titik-titik destinasi favorit wisatawan, seperti Kota Bandung, Ciwidey di Kabupaten Bandung, dan Lembang di Kabupaten Bandung Barat.

Meski wisatawan cenderung banyak yang pergi ke Ciwidey dan Lembang, Kota Bandung tetap jadi daerah yang dilintasi.

"Beberapa titik tujuan di antaranya pusat Kota Bandung, Ciwidey, dan Lembang. Untuk menuju Ciwidey maupun Lembang, wisatawan tetap harus melewati pusat Kota Bandung. Jadi sebagai kota tujuan wisata sekaligus kota transit saat libur Lebaran, kami akan siap siaga," jelasnya.

"Saya juga sudah berkoordinasi dengan Plt. Kapolrestabes. Kami akan memperhatikan beberapa titik rawan yang akan diidentifikasi lebih lanjut," sambungnya.