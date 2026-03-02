Update Harga Emas dan Perak Hari Ini Senin 2 Maret 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan dan perak pada Senin, 2 Maret 2026 di pasaran terus mengalamu peningkatan.

Berdasarkan daftar harga terbaru, emas tersedia dalam berbagai varian berat, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram, termasuk seri khusus seperti Gift Series, Selamat Idulfitri, Imlek, dan Batik Seri III.

Berikut perincian harga emas batangan per 2 Maret 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com

Emas Batangan

0,5 gram

Harga dasar: Rp1.617.500

Harga + Pajak PPh 0,25%: Rp1.621.544

1 gram