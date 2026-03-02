Prakiraan Cuaca Jabar dan Jabodetabek Hari Ini 2 Maret 2026: Waspada Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat pada Senin, 2 Maret 2026, didominasi kondisi berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah daerah.

Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, terutama pada siang hingga menjelang malam hari.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca, pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB, sebagian besar wilayah Jawa Barat berpotensi mengalami hujan ringan.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis.

Memasuki siang hingga sore hari pukul 13.00–19.00 WIB, kondisi cuaca secara umum masih berawan.

Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Jawa Barat, sedangkan hujan sedang diperkirakan turun di sebagian wilayah Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Purwakarta.

Pada malam hari pukul 19.00–01.00 WIB, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Majalengka.

Sementara itu, pada dini hari pukul 01.00–07.00 WIB, hujan ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Kuningan.