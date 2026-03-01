JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Blood Moon Hiasi Langit Bandung, Simak Tiga Fakta Pentingnya

Blood Moon Hiasi Langit Bandung, Simak Tiga Fakta Pentingnya

Minggu, 01 Maret 2026 – 19:00 WIB
Blood Moon Hiasi Langit Bandung, Simak Tiga Fakta Pentingnya - JPNN.com Jabar
Ilustrasi: Pengamatan hilal dengan teleskop. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Warga Jawa Barat, khususnya Kota Bandung, bisa menyaksikan fenomena langit.

BMKG Stasiun Geofisika memastikan Gerhana Bulan Total (GBT) akan terjadi Selasa (3/3/2026) dan bisa diamati langsung dari Indonesia.

Fenomena ini menjadi salah satu dari empat gerhana yang terjadi sepanjang 2026.

Baca Juga:

Ini Tiga Fakta Penting Soal Gerhana Bulan Total:

1. Bulan Berwarna Merah dalam Waktu 1 Jam

Gerhana Bulan Total terjadi ketika Bumi berada tepat di antara Matahari dan Bulan, sehingga bayangan inti Bumi (umbra) menutupi Bulan sepenuhnya.

Baca Juga:

Saat puncak gerhana, Bulan akan terlihat berwarna merah pekat atau sering disebut Blood Moon.

Warna merah ini terjadi karena fenomena hamburan Rayleigh, yaitu saat cahaya Matahari melewati atmosfer Bumi dan hanya cahaya merah-oranye yang bisa diteruskan hingga ke permukaan Bulan.

Warga Bandung bisa menyaksikan Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026. Puncak terjadi pukul 18.33 WIB, durasi 59 menit dan aman dilihat mata telanjang.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   bmkg gerhana bulan total fenomena gerhana bulan total pengamatan gerhana bulan total di bandung fakta gerhana bulan total

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU