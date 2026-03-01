Blood Moon Hiasi Langit Bandung, Simak Tiga Fakta Pentingnya

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Warga Jawa Barat, khususnya Kota Bandung, bisa menyaksikan fenomena langit.

BMKG Stasiun Geofisika memastikan Gerhana Bulan Total (GBT) akan terjadi Selasa (3/3/2026) dan bisa diamati langsung dari Indonesia.

Fenomena ini menjadi salah satu dari empat gerhana yang terjadi sepanjang 2026.

Ini Tiga Fakta Penting Soal Gerhana Bulan Total:

1. Bulan Berwarna Merah dalam Waktu 1 Jam

Gerhana Bulan Total terjadi ketika Bumi berada tepat di antara Matahari dan Bulan, sehingga bayangan inti Bumi (umbra) menutupi Bulan sepenuhnya.

Saat puncak gerhana, Bulan akan terlihat berwarna merah pekat atau sering disebut Blood Moon.

Warna merah ini terjadi karena fenomena hamburan Rayleigh, yaitu saat cahaya Matahari melewati atmosfer Bumi dan hanya cahaya merah-oranye yang bisa diteruskan hingga ke permukaan Bulan.