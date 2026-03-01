JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Pembentukan Holding BUMD Sangga Buana Tinggal Tunggu Restu Kemendagri

Pembentukan Holding BUMD Sangga Buana Tinggal Tunggu Restu Kemendagri

Minggu, 01 Maret 2026 – 15:00 WIB
Pembentukan Holding BUMD Sangga Buana Tinggal Tunggu Restu Kemendagri - JPNN.com Jabar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi serius dalam membentuk holding untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Nantinya holding akan diberi nama Sangga Buana dan Pemprov masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pemprov Jawa Barat sudah mengirimkan surat yang berisikan hasil uji kelayakan atau feasibility study beserta Sangga Buana yang menjadi nama holding BUMD.

Baca Juga:

"Saya sudah berkirim surat. Masih nunggu rekomendasi Pak Mendagri. (Namanya?) Sangga Buana. (Artinya?) Sangga itu penyangga, Buana itu dunia," kata Dedi di Bandung, Minggu (1/3/2026).

Senada dengan Gubernur, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman menambahkan, pembentukan holding BUMD sudah berdasarkan kajian uji kelayakan tenaga ahli profesional Burhanuddin Abdullah (BA) Center.

Saat ini Pemprov Jawa Barat memiliki 37 BUMD yang terdiri dari 28 di bidang keuangan dan 9 bergerak di bidang non keuangan seperti, infrastruktur hingga energi.

Baca Juga:

Namun, BUMD yang akan menjadi holding hanya ada 36, karena Bank BJB merupakan bank sistemik yang sudah melantai di bursa saham atau Initial Public Offering (IPO). Sehingga, Bank BJB tidak akan masuk dalam skema holding BUMD.

"FS sudah kami kirim ke Kemendagri, karena harus mengikuti PP dan Permendagri mengenai BUMD. FS ini merujuk pada RPJMD, dokumen perencanaan yang sudah kami sesuaikan dengan kondisi. Yang jelas BJB tidak masuk ke holding," ujarnya.

Dedi Mulyadi siapkan holding BUMD 'Sangga Buana'. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tunggu rekomendasi Kemendagri, target rilis Agustus 2026
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   gubernur jawa barat pemprov jabar kemendagri BUMD Jabar dedi mulyadi sekda jabar herman suryatman holding bumd holding bumd jabar holding sangga buana

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU