Update Harga Emas Hari Ini Minggu 1 Maret 2026, Logam Mulia 1 Gram Tembus Rp3,1 Juta

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan seperti dilansir dari laman resmi Pegadaian (sahabat.pegadaian.co.id) pada Minggu, 1 Maret 2026, tercatat stabil untuk produk Galeri24 dan UBS di berbagai denominasi.

Berdasarkan data yang dilansir Pegadaian, harga emas Galeri24 dan UBS tersedia mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1.000 gram, dengan variasi harga sesuai berat masing-masing.

Berikut daftar lengkap harga emas batangan per 1 Maret 2026:

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.622.000

1 gram: Rp3.092.000

2 gram: Rp6.109.000

5 gram: Rp15.161.000