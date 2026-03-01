Prakiraan Cuaca Jabar 1 Maret 2026: Hujan Ringan hingga Lebat Berpotensi Terjadi, Waspada Petir dan Angin Kencang

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat pada Minggu, 1 Maret 2026, menunjukkan potensi hujan dengan intensitas beragam di sejumlah daerah.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama pada siang hingga malam hari yang berpotensi terjadi hujan disertai kilat atau petir serta angin kencang.

Pada pagi hari pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca secara umum diprakirakan berawan.

Hujan ringan berpotensi terjadi menjelang siang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung Barat.

Kemudian, Kabupaten dan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Ciamis, serta Kabupaten Pangandaran.

Memasuki siang dan sore hari pukul 13.00–19.00 WIB, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten dan Kota Sukabumi.

Selanjutnya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Garut.