Tol Japek II Selatan dan Bocimi 3 Siap Dibuka Saat Mudik Idulfitri 2026

Sabtu, 28 Februari 2026 – 20:45 WIB
Dirlantas Polda Jabar Kombes Pol Raydian Kokrosono saat ditemui di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jumat (27/2/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Barat memastikan sejumlah ruas tol akan dibuka secara fungsional saat arus mudik dan balik Idulfitri 2026.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jabar Kombes Pol Raydian Kokrosono mengatakan, Tol Japek II Selatan menjadi salah satu jalur yang dipersiapkan untuk dibuka pada mudik lebaran 2026.

"Japek II Selatan dari hasil pengecekan terakhir Pak Kakorlantas dan Pak Kapolda akan dibuka fungsional, terutama saat arus balik," kata Raydian di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, dikutip Sabtu (28/2/2026).

Pembukaan jalur tersebut diharapkan mampu mengurai kepadatan kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta. Arus lalu lintas nantinya bisa dipecah melalui jalur tersebut.

Selain Japek II Selatan, ruas Tol Bocimi 3 juga berpotensi dibuka kembali secara fungsional. Ruas sepanjang kurang lebih 6 kilometer itu menghubungkan Parungkuda hingga Karangtengah.

"Ini untuk menghindari kepadatan di Pasar Cibadak," jelasnya.

Namun, Raydian menegaskan pembukaan fungsional bersifat situasional. Keputusan akan diambil berdasarkan traffic counting baik saat arus mudik maupun arus balik.

"Kalau memang diperlukan, nanti akan kami sesuaikan," ucapnya.

Polda Jawa Barat siapkan Tol Japek II Selatan dan Bocimi 3 dibuka fungsional saat mudik-balik Lebaran 2026, bersifat situasional sesuai kondisi lalu lintas.
